Рабочая группа по СВО изучит жалобу мобилизованного на зарплату

Депутат заверил, что с военнослужащим связались. Сейчас ведется работа по отражению всех его характеристик, так как «выплаты касаются каждого человека по отдельности», добавил Кара-оол. Парламентарий подчеркнул, что военнослужащий заявил о готовности биться за Родину до конца.