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Рабочая группа по СВО изучит жалобу мобилизованного на зарплату

Общество
Рабочая группа по СВО изучит жалобу мобилизованного на зарплату

Рабочая группа по вопросам СВО разберется с жалобой военнослужащего на зарплату в 9,5 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил замруководителя группы, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол.

Парламентарий напомнил, что в Сеть попал видеоролик одного из военнослужащих на передовой. Мужчина на записи пожаловался на неполные выплаты мобилизованным, заявив, что его зарплата составила 9,5 тыс. рублей.

«Мы непременно ему поможем», – подчеркнул Кара-оол.

Депутат заверил, что с военнослужащим связались. Сейчас ведется работа по отражению всех его характеристик, так как «выплаты касаются каждого человека по отдельности», добавил Кара-оол. Парламентарий подчеркнул, что военнослужащий заявил о готовности биться за Родину до конца.
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