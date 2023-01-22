Рабочая группа по СВО изучит жалобу мобилизованного на зарплату

Рабочая группа по вопросам СВО разберется с жалобой военнослужащего на зарплату в 9,5 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил замруководителя группы, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол.
Парламентарий напомнил, что в Сеть попал видеоролик одного из военнослужащих на передовой. Мужчина на записи пожаловался на неполные выплаты мобилизованным, заявив, что его зарплата составила 9,5 тыс. рублей.
«Мы непременно ему поможем», – подчеркнул Кара-оол.
Депутат заверил, что с военнослужащим связались. Сейчас ведется работа по отражению всех его характеристик, так как «выплаты касаются каждого человека по отдельности», добавил Кара-оол. Парламентарий подчеркнул, что военнослужащий заявил о готовности биться за Родину до конца.