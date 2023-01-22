Европейские страны могут превратиться в радиоактивное кладбище из-за передачи западных танков киевскому режиму. Материал об этом для издания Daily Mail написал журналист Питер Хитченс.
По словам обозревателя, поставки танков только затягивают украинский кризис. Этот шаг западных стран является «актом величайшей глупости». Хитченс раскритиковал британских чиновников, которые не выступили против этого решения.
Журналист также добавил, что следовать за американской политикой в отношении кризиса на Украине не в интересах Великобритании. Разумная и порядочная внешняя политика заключается в помощи сторонам добиться прочного компромисса.