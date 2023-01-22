Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Daily Mail: Европа может превратиться в радиоактивное кладбище из-за передачи танков Украине

Политика
Daily Mail: Европа может превратиться в радиоактивное кладбище из-за передачи танков Украине

Европейские страны могут превратиться в радиоактивное кладбище из-за передачи западных танков киевскому режиму. Материал об этом для издания Daily Mail написал журналист Питер Хитченс.

По словам обозревателя, поставки танков только затягивают украинский кризис. Этот шаг западных стран является «актом величайшей глупости». Хитченс раскритиковал британских чиновников, которые не выступили против этого решения.

Журналист также добавил, что следовать за американской политикой в отношении кризиса на Украине не в интересах Великобритании. Разумная и порядочная внешняя политика заключается в помощи сторонам добиться прочного компромисса.
Украина европа танки хитченс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду