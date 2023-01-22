Экс-мэр Лондона Барнс намекнул принцу Гарри на скорое забвение и бедность

Экс-чиновник отметил, что внук Елизаветы II неплохо заработал на книге «Запасной» о его жизни и отношениях в королевской семье. Но принц Гари не сможет долго хайповать на мемуарах, интерес к ним рано или поздно угаснет, предупредил Барнс. Он считает, что тратить средства на хорошую жизнь, как принц Гарри делает это сейчас, внук королевы долго не сможет.