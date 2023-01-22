Экс-мэр Лондона Барнс намекнул принцу Гарри на скорое забвение и бедность

Интерес публики к мемуарам принца Гарри рано или поздно пройдет. А гонорары не смогут долго покрывать большие траты на красивую жизнь, заявил бывший мэр Лондона Ричард Барнс.
Экс-чиновник отметил, что внук Елизаветы II неплохо заработал на книге «Запасной» о его жизни и отношениях в королевской семье. Но принц Гари не сможет долго хайповать на мемуарах, интерес к ним рано или поздно угаснет, предупредил Барнс. Он считает, что тратить средства на хорошую жизнь, как принц Гарри делает это сейчас, внук королевы долго не сможет.
«Я не знаю, что Гарри собирается делать в следующем году и позднее, когда эта тема изживет себя», — признался бывший мэр Лондона.
Принц Гарри описал в мемуарах множество личных эпизодов, которые показали его и всю королевскую семью Великобритании в неприглядном свете. В том числе внук Елизаветы II рассказал о потере девственности, проблемах с наркотиками и потасовке со старшим братом, принцем и наследником престола Уильямом.