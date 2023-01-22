Fox News: сожаления Байдена о секретных документах похожи на «идиотизм»

Заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что он якобы сожалеет о хранении секретных государственных документов в своем гараже, говорят о его полном «идиотизме». Так считает телеведущий канала Fox News Джонатан Тарли.
Ведущего возмутило поведение Байдена, который спокойно выразил свои сожаления в случившемся. Тарли заявил, что президент либо действительно уверен, что прокурор Хар скроет подробности дела, либо банально хочет, чтобы его привлекли к ответственности.
Тарли подчеркнул, что большинство американцев сегодня недовольны таким лидером. Его рейтинг за последнее время упал до смехотворных 40%.