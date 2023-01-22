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Посол Макетука: в ЮАР все дети знают, кто такой Путин

Политика
Посол Макетука: в ЮАР все дети знают, кто такой Путин

Все дети в Южно-Африканской Республике знают, кто такой президент России Владимир Путин. Этой информацией во время беседы с РИА Новости поделился посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

Дипломат так прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который в конце прошлого года усомнился в искренности африканцев, принимающих участие в акциях в поддержку России. По его словам, эти люди якобы не знают, кто такой Путин и где расположен Донбасс.

Макетука также предположил, что в ЮАР не найдется хотя бы один ребенок, не знающий, кто такой Путин. Даже внучка посла осведомлена о деятельности президента России.
ЮАР посол макетука путин
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