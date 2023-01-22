Посол Макетука: в ЮАР все дети знают, кто такой Путин

Дипломат так прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который в конце прошлого года усомнился в искренности африканцев, принимающих участие в акциях в поддержку России. По его словам, эти люди якобы не знают, кто такой Путин и где расположен Донбасс.