Врач Зайцев предупредил о повышенном риске развития заболеваний легких от вейпов

Специалист отметил, что у курящих вейп людей не так сильно выражены сухость в горле, кашель и изменения в голосе по сравнению с тем, кто курит сигареты. Однако риск возникновения воспалительных заболеваний у них выше, поскольку любители употребления табака в таком виде курят чаще.