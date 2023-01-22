Врач Зайцев предупредил о повышенном риске развития заболеваний легких от вейпов

Лор высшей категории Владимир Зайцев сообщил, что в случае курения вейпов риск развития бронхолегочных заболеваний повышается в сравнении с сигаретами. Об этом сообщает ТАСС.
Специалист отметил, что у курящих вейп людей не так сильно выражены сухость в горле, кашель и изменения в голосе по сравнению с тем, кто курит сигареты. Однако риск возникновения воспалительных заболеваний у них выше, поскольку любители употребления табака в таком виде курят чаще.
Врач назвал вейп «ласковым убийцей». Табачный дым из него не столь агрессивен для дыхательной системы, что позволяет курить бесконечно долго. Однако негативное влияние он все равно оказывает.
Голосовые складки не покрыты многослойным мерцательным эпителием, отметил Зайцев. Они более уязвимы, из-за чего риск заболеваний для них в сто раз выше, чем для слизистой мерцательного эпителия.