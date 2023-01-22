Кинолог Голубев: собаки и люди дружат по-настоящему

Отношение между людьми и собаками можно назвать настоящей дружбой, рассматривая их с точки зрения человеческой психики. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он отметил, что собаки – это социальные животные, для которых важны прочные связи. Это помогало им выживать на протяжении всей истории, а также находить еду и приспосабливаться.
В человеке собака начинает видеть некоторый ориентир, объект, к которому нужно стремиться, отмечает Владимир Голубев. Многие люди, в свою очередь, относятся к собакам, как к полноправным членам семьи.