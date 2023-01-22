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Украинские националисты обстреляли Стаханов в ЛНР

Происшествия
Украинские националисты обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские боевики обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике. Это подтвердили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Сообщается, что по Стаханову выпустили шесть ракет из американской РСЗО HIMARS. Обстрел был зафиксирован в 22:52 по местному времени, которое совпадает с московским.

С самого начала специальной военной операции Запад накачивает киевский режим оружием, которое ВСУ используют против мирного населения. Из американских гаубиц и РСЗО националисты постоянно обстреливают мирный город Донецк.
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