Власти Мексики ужесточили меры в отношении пляжных курильщиков

Правительство Мексики ужесточило меры в отношении курения на пляжах. Этой информацией поделилась Ассоциация Туроператоров (АТОР).
Власти страны приняли один из самых строгих в мире антитабачных законов. Раньше курение было запрещено лишь в ресторанах, барах, общественном транспорте и на работе. Однако сейчас эта мера распространяется на все общественные места, включая пляжи, отели и парки.
Согласно информации АТОР, нарушителям грозит штраф от 50 до 300 долларов. В случае отказа туристам придется выбрасывать сигарету. Путешественник также рискует отправиться в тюрьму на 36 часов. На пляжах также запрещено курить в Таиланде, на некоторых курортах Испании и в Майами-Бич.