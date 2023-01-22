Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Мексики ужесточили меры в отношении пляжных курильщиков

Общество
Власти Мексики ужесточили меры в отношении пляжных курильщиков

Правительство Мексики ужесточило меры в отношении курения на пляжах. Этой информацией поделилась Ассоциация Туроператоров (АТОР).

Власти страны приняли один из самых строгих в мире антитабачных законов. Раньше курение было запрещено лишь в ресторанах, барах, общественном транспорте и на работе. Однако сейчас эта мера распространяется на все общественные места, включая пляжи, отели и парки.

Согласно информации АТОР, нарушителям грозит штраф от 50 до 300 долларов. В случае отказа туристам придется выбрасывать сигарету. Путешественник также рискует отправиться в тюрьму на 36 часов. На пляжах также запрещено курить в Таиланде, на некоторых курортах Испании и в Майами-Бич.
мексика курение пляж
Военкоры ФАН
Лучшие в аду