Правила выплаты аванса изменились с 1 января 2023 года в России

Адвокат Ирина Калинина сообщила изданию, что законодательство теперь обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. Ранее удержания происходили ежемесячно, однако теперь в расчет принимается общая полученная сотрудником сумма.