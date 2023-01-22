Правила выплаты аванса изменились с 1 января 2023 года в России

Правила выплаты аванса работникам изменились в России с 1 января 2023 года. Это связано с новыми правилами уплаты НДФЛ, информирует «Российская газета».
Адвокат Ирина Калинина сообщила изданию, что законодательство теперь обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. Ранее удержания происходили ежемесячно, однако теперь в расчет принимается общая полученная сотрудником сумма.
Удержания теперь происходят по принципу «день в день». Расчет НДФЛ делится, но итоговая сумма всей зарплаты не меняется. Невыплаченную разницу работник получит уже при следующей выплате.