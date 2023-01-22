Американский Политик Спайсер: США должны прекратить думать о «голоде» на Украине

Руководству США следует обращать внимание на проблемы в своей стране, а не думать о «голоде» на Украине. Об этом заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter.
Она написала достаточно прямолинейный пост, указав, что ее мало волнует «голод» на Украине, когда он каждый день наблюдает очередь у пункта выдачи еды в Майами. У руководства США столько проблем внутри страны, а они продолжают отправлять деньги налогоплательщиков в далекую Восточную Европу.
Публикацию поддержали пользователи социальной сети, отметившие, что Украине от Запада нужен только бесконечный финансовый поток. Сама же Лаверн Спайсер назвала происходящее «крупнейшей аферой на своей памяти».