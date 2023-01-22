Американский Политик Спайсер: США должны прекратить думать о «голоде» на Украине

Она написала достаточно прямолинейный пост, указав, что ее мало волнует «голод» на Украине, когда он каждый день наблюдает очередь у пункта выдачи еды в Майами. У руководства США столько проблем внутри страны, а они продолжают отправлять деньги налогоплательщиков в далекую Восточную Европу.