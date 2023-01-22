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Американский Политик Спайсер: США должны прекратить думать о «голоде» на Украине

Политика
Американский Политик Спайсер: США должны прекратить думать о «голоде» на Украине

Руководству США следует обращать внимание на проблемы в своей стране, а не думать о «голоде» на Украине. Об этом заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter.

Она написала достаточно прямолинейный пост, указав, что ее мало волнует «голод» на Украине, когда он каждый день наблюдает очередь у пункта выдачи еды в Майами. У руководства США столько проблем внутри страны, а они продолжают отправлять деньги налогоплательщиков в далекую Восточную Европу.

Публикацию поддержали пользователи социальной сети, отметившие, что Украине от Запада нужен только бесконечный финансовый поток. Сама же Лаверн Спайсер назвала происходящее «крупнейшей аферой на своей памяти».
сша Украина Спайсер
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