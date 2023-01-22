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Инфекционист Тимаков: пандемия коронавируса может закончиться к 2024 году

Общество
Инфекционист Тимаков: пандемия коронавируса может закончиться к 2024 году

Эпидемия коронавируса закончится через 1-2 года. Таким мнением с ТАСС поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Специалист обозначил, что для адаптации вирусу необходимо 4-5 лет, из которых три года занимает активный процесс, а два – сама адаптация.

Он не исключил, что новые линии коронавируса могут появиться у людей со слабым иммунитетом. Сейчас же коронавирус превратился в обычную ОРВИ, и у многих россиян уже выработалась устойчивость к его различным вариантам. Однако ожидать полного завершения пандемии в 2023 году явно не стоит, отметил Тимаков. Оно может наступить с наибольшей вероятностью в 2024 году.
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