Инфекционист Тимаков: пандемия коронавируса может закончиться к 2024 году

Он не исключил, что новые линии коронавируса могут появиться у людей со слабым иммунитетом. Сейчас же коронавирус превратился в обычную ОРВИ, и у многих россиян уже выработалась устойчивость к его различным вариантам. Однако ожидать полного завершения пандемии в 2023 году явно не стоит, отметил Тимаков. Оно может наступить с наибольшей вероятностью в 2024 году.