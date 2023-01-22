Требование президента Украины Владимира Зеленского о французских танках Leclerc является «позорным цирком». Это заявление сделал политик и глава движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Украинский лидер говорит Парижу, что киевскому режиму нужны танки как можно быстрее. Политик предположил, что Франция является приспешником Зеленского. Филиппо также поинтересовался, скоро ли президент начнет «свистеть» Елисейскому дворцу. Этот позорный цирк необходимо прекратить. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее издание Politico сообщило, что Париж изучает вопрос поставки Украине танков Leclerc. Газета написала об этом со ссылкой на анонимного французского чиновника.
Днем ранее Филиппо заявил, что Соединенные Штаты хотят развязать мировую войну в Европе. В своем Twitter парламентарий написал, что Вашингтон давит на страны ЕС, которые впадают в безумие с поставками все более тяжелого вооружения украинской армии. Филиппо считает, что «американские ястребы» хотят мировой войны, которая начнется в Европе.