Украинский лидер говорит Парижу, что киевскому режиму нужны танки как можно быстрее. Политик предположил, что Франция является приспешником Зеленского. Филиппо также поинтересовался, скоро ли президент начнет «свистеть» Елисейскому дворцу. Этот позорный цирк необходимо прекратить. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.