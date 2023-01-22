Развитый оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России обеспечит ей перевес в конфликте с Украиной. Москве нужно лишь подождать провала Киева, сообщила ливанская газета Al Binaa.
Автор привел в качестве примера басню о муравье и стрекозе. Президент РФ Владимир Путин в настоящее время пожинает плоды трудов в российском ОПК. НАТО, как стрекоза, оказалась с пустыми арсеналами. Для победы России нужно лишь время, говорится в публикации.
Чтобы выиграть, РФ достаточно продолжить артиллерийские обстрелы, уничтожить украинскую военную инфраструктуру, а также пункты дислокации личного состава, коммуникационные и энергетические комплексы противника. Наступать российской стороне необязательно, говорится в публикации.