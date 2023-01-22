Al Binaa: ОПК обеспечит России перевес в украинском конфликте

Автор привел в качестве примера басню о муравье и стрекозе. Президент РФ Владимир Путин в настоящее время пожинает плоды трудов в российском ОПК. НАТО, как стрекоза, оказалась с пустыми арсеналами. Для победы России нужно лишь время, говорится в публикации.