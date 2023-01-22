Spiegel: Берлину стоит дважды подумать перед отправкой танков на Украину

Журналист отмечает, что немцам стоит твердо решить, готовы ли они тратить миллиарды, вооружая Украину ради неясных целей. Кроме того, сейчас перед Берлином стоит и важнейшая стратегическая проблема, которая заключается в том, насколько далеко готова Германия зайти в поддержке киевского режима.