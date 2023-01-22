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Spiegel: Берлину стоит дважды подумать перед отправкой танков на Украину

Армия
Spiegel: Берлину стоит дважды подумать перед отправкой танков на Украину

Прежде чем принять решение о поставке на Украину танков, Германии стоит хорошо подумать. Об этом написал обозреватель Томас Фишер в статье для Spiegel.

Журналист отмечает, что немцам стоит твердо решить, готовы ли они тратить миллиарды, вооружая Украину ради неясных целей. Кроме того, сейчас перед Берлином стоит и важнейшая стратегическая проблема, которая заключается в том, насколько далеко готова Германия зайти в поддержке киевского режима.

Ведь если Украине можно давать танки, выделяет Фишер, то почему нельзя снабжать ВСУ сразу самолетами и другой техникой. Где-то должна проходить четкая граница, считает он.
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