Spiegel: Берлину стоит дважды подумать перед отправкой танков на Украину

Прежде чем принять решение о поставке на Украину танков, Германии стоит хорошо подумать. Об этом написал обозреватель Томас Фишер в статье для Spiegel.
Журналист отмечает, что немцам стоит твердо решить, готовы ли они тратить миллиарды, вооружая Украину ради неясных целей. Кроме того, сейчас перед Берлином стоит и важнейшая стратегическая проблема, которая заключается в том, насколько далеко готова Германия зайти в поддержке киевского режима.
Ведь если Украине можно давать танки, выделяет Фишер, то почему нельзя снабжать ВСУ сразу самолетами и другой техникой. Где-то должна проходить четкая граница, считает он.