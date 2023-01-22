Двое детей погибли при пожаре в Белогорском районе Приамурья

Двое несовершеннолетних погибли при пожаре в селе Павловка Белогорского округа Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Инцидент произошел в ночь на субботу. Погибли двое детей 14 и 13 лет. По предварительной информации, они были под опекой. Взрослые смогли спастись.
Прокурор Белогорского района Евгений Верескун выехал на место происшествия для координации работы надзорного ведомства. Прокуратура контролирует выявление всех обстоятельств и причин инцидента, а также ход и результаты проверки.
Ранее стало известно, что во время пожара в городе Свободный пострадал мужчина. Пожарные прибыли на место спустя шесть минут и ликвидировали огонь за семь минут.