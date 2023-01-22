Рогов: украинские военные обстреляли кладбище в Запорожской области

Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии кладбища в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он с иронией отметил, что ВСУ воюют на Запорожье даже с мертвыми. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Десятки надгробий получили повреждения в результате обстрела. По словам Рогова, возле кладбища нет каких-либо военных объектов или военных подразделений.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли район Стахановского машиностроительного завода. Предположительно, огонь велся из РСЗО.