США недооценили президента России Владимира Путина при попытке обмануть его. Этой информацией поделился бывший полковник американских вооруженных сил Дуглас Макгрегор.
Вашингтон слишком увлекся собственной идеей о «слабости и некомпетентности» России. США при этом ввязались в конфликт на Украине и продолжают увеличивать собственное присутствие.
Макгрегор добавил, что для Белого дома это стало причиной новых проблем, поскольку США недооценили возможности России. В результате украинские вооруженные силы потратили все свои возможности, а Москва «достигла пика». В данный момент Киев стоит перед угрозой полного уничтожения.