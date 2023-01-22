Полковник армии США Макгрегор: Вашингтон недооценил Путина при попытке обмануть его

Макгрегор добавил, что для Белого дома это стало причиной новых проблем, поскольку США недооценили возможности России. В результате украинские вооруженные силы потратили все свои возможности, а Москва «достигла пика». В данный момент Киев стоит перед угрозой полного уничтожения.