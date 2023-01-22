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Полковник армии США Макгрегор: Вашингтон недооценил Путина при попытке обмануть его

Политика
Полковник армии США Макгрегор: Вашингтон недооценил Путина при попытке обмануть его

США недооценили президента России Владимира Путина при попытке обмануть его. Этой информацией поделился бывший полковник американских вооруженных сил Дуглас Макгрегор.

Вашингтон слишком увлекся собственной идеей о «слабости и некомпетентности» России. США при этом ввязались в конфликт на Украине и продолжают увеличивать собственное присутствие.

Макгрегор добавил, что для Белого дома это стало причиной новых проблем, поскольку США недооценили возможности России. В результате украинские вооруженные силы потратили все свои возможности, а Москва «достигла пика». В данный момент Киев стоит перед угрозой полного уничтожения.
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