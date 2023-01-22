Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Подозрительный мужчина приставал к детям с разговорами в Ноябрьске

Происшествия
Подозрительный мужчина приставал к детям с разговорами в Ноябрьске

Подозрительный мужчина попытался завязать разговор с девочками в Ноябрьске, обещая им большую куклу и торт. Об инциденте со ссылкой на местных жителей сообщил портал «Ямал-медиа».

Внимание незнакомца привлекла компания девочек, которая вышла из учебного заведения. Мужчина начал с ними разговаривать

«У меня большая кукла для вас есть, пойдемте, зайдем в "Пятерочку", я вам тортик куплю», – приводит слова мужчины подписчица сообщества «Происшествия Ноябрьск».

Девочка позвонила маме и рассказала о странном незнакомце. После этого мужчина ушел.

Местные жители в соцсетях отмечают, что в таких ситуациях следует действовать на опережение. По их мнению, необходимо установить личность проявляющего интерес к детям гражданина по показаниям свидетелей и записям камер наблюдения.
ноябрьск янао дети
Военкоры ФАН
Лучшие в аду