Подозрительный мужчина приставал к детям с разговорами в Ноябрьске

Подозрительный мужчина попытался завязать разговор с девочками в Ноябрьске, обещая им большую куклу и торт. Об инциденте со ссылкой на местных жителей сообщил портал «Ямал-медиа».
Внимание незнакомца привлекла компания девочек, которая вышла из учебного заведения. Мужчина начал с ними разговаривать
«У меня большая кукла для вас есть, пойдемте, зайдем в "Пятерочку", я вам тортик куплю», – приводит слова мужчины подписчица сообщества «Происшествия Ноябрьск».
Девочка позвонила маме и рассказала о странном незнакомце. После этого мужчина ушел.
Местные жители в соцсетях отмечают, что в таких ситуациях следует действовать на опережение. По их мнению, необходимо установить личность проявляющего интерес к детям гражданина по показаниям свидетелей и записям камер наблюдения.