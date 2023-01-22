Американский актер Брэнд: Запад объединился с нацистами против России

Коллективный Запад поддерживает нацистов на Украине для противостояния России. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский актер Рассел Брэнд.
Артист напомнил, что США сражались бок о бок с Советским Союзов против нацистского режима во Второй мировой войне. Но сегодня Вашингтон почти открыто встает на сторону реальных нацистов, чтобы уже противостоять наследнице СССР. Брэнд считает, что это является общеизвестным фактом, который, однако, неудобно признавать на Западе.
Кроме того, он осудил расширение НАТО на Восток. Россия всегда озвучивала свои красные линии, который Запад все время стремился переступить, подытожил актер.