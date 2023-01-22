Артист напомнил, что США сражались бок о бок с Советским Союзов против нацистского режима во Второй мировой войне. Но сегодня Вашингтон почти открыто встает на сторону реальных нацистов, чтобы уже противостоять наследнице СССР. Брэнд считает, что это является общеизвестным фактом, который, однако, неудобно признавать на Западе.