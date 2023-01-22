Терапевт Кондрахин: парацетамол является токсичным жаропонижающим

Парацетамол является токсичным жаропонижающим средством, действие которого может нейтрализовать только печень. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт кафедры фармакологии РИНМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин.
В связи с этим врач предостерег от необдуманного употребления данного препарата. Он строго рекомендует употреблять его по инструкции, поскольку только в таких дозировках его может переработать печень.
По словам Кондрахина, на человека средним весом 70 килограммов можно принимать не более восьми таблеток по 500 миллиграммов. Ограничиться стоит и вовсе тремя-четырьмя таблетками. Принимать данное средство с алкоголем запрещено, подчеркнул терапевт.