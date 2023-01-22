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Адвокат Байдена: в частном доме президента США нашли еще шесть секретных документов

Политика
Адвокат Байдена: в частном доме президента США нашли еще шесть секретных документов

Обыск прошел в частном доме президента США Джо Байдена в Делавэре. Об этом сообщил его адвокат.

Были обнаружены еще есть секретных документов. В общей сложности секретные документы удалось обнаружить в трех местах, связанных с Байденом.

Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура специальным прокурором для расследования ненадлежащего хранения секретных документов в резиденции президента США. В ходе проверки он должен будет определить, были ли должным образом сохранены записи времен пребывания Байдена на посту вице-президента.

Республиканцы в Палате представителей США также отреагировали на обнаружение секретных документов и начали расследование ненадлежащего обращения минюста с найденными важными бумагами.
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