Адвокат Байдена: в частном доме президента США нашли еще шесть секретных документов

Обыск прошел в частном доме президента США Джо Байдена в Делавэре. Об этом сообщил его адвокат.
Были обнаружены еще есть секретных документов. В общей сложности секретные документы удалось обнаружить в трех местах, связанных с Байденом.
Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура специальным прокурором для расследования ненадлежащего хранения секретных документов в резиденции президента США. В ходе проверки он должен будет определить, были ли должным образом сохранены записи времен пребывания Байдена на посту вице-президента.
Республиканцы в Палате представителей США также отреагировали на обнаружение секретных документов и начали расследование ненадлежащего обращения минюста с найденными важными бумагами.