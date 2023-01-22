Адвокат Байдена: в частном доме президента США нашли еще шесть секретных документов

Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура специальным прокурором для расследования ненадлежащего хранения секретных документов в резиденции президента США. В ходе проверки он должен будет определить, были ли должным образом сохранены записи времен пребывания Байдена на посту вице-президента.