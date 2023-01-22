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Экс-футболист Киселев осудил отказ болгарского клуба «Левски» от матча со «Спартаком»

Общество
Экс-футболист Киселев осудил отказ болгарского клуба «Левски» от матча со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака», чемпион СССР и обладатель Кубка страны Николай Киселев прокомментировал отказ ФК «Левски» из Болгарии от товарищеских матчей с российскими клубами. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ему не нравится то, что сейчас происходит вокруг футбола и спорта. С болгарами у россиян всегда были добрые отношения.

Киселев обратил внимание, что на «Левски» оказывалось мощное давление. Однако есть вопросы к руководству клуба, которое знала об этом, но все равно дала согласие на матч.

Встречи «Левски» с московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» должны были состояться в Дубае 22 и 31 января. Вместо болгарского клуба «Спартак» сыграет с узбекистанской АГМК.
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