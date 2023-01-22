Американский офицер Ламер: США придется дорого заплатить за поставки ЗРК Patriot Украине

Пентагон ранее анонсировал начало обучения украинских военных на базе в штате Оклахома. В США рассчитывают подготовить их к применению и обслуживанию ЗРК Patriot за несколько месяцев. Первая батарея комплексов уже включена в последний пакет помощи Украине.