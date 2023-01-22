Американский офицер Ламер: США придется дорого заплатить за поставки ЗРК Patriot Украине

США совершают дорогостоящую ошибку, отправляя Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такую оценку в статье для Military.com дал американский офицер Джефф Ламер.
Военный считает, что Украина не готова к применению такой сложной и высокотехнологичной техники. Ее изучение у американских военных занимает месяцы, напомнил Ламер.
Поставки ЗРК Patriot не избавят Украину от присущей ей уязвимости в воздухе. Вашингтону «придется дорого заплатить» за настойчивость в этом вопросе, заключил офицер армии США.
Пентагон ранее анонсировал начало обучения украинских военных на базе в штате Оклахома. В США рассчитывают подготовить их к применению и обслуживанию ЗРК Patriot за несколько месяцев. Первая батарея комплексов уже включена в последний пакет помощи Украине.