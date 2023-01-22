Новый министр обороны ФРГ Писториус намерен посетить Украину

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в скором времени планирует посетить Украину. Об этом он рассказал в интервью Bild am Sonntag.
Журналисты поинтересовались, куда именно Писториус отправится в свою первую рабочую поездку. Он не захотел отвечать прямо, поэтому указал, что подобная поездка еще не утверждена, однако несомненно она будет на Украине.
Писториус вспомнил о встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым на базе Рамштайн в пятницу, 20 января. Он назвал его открытым человеком, который якобы точно знает, чего хочет.
Впрочем, ни о чем на базе Рамштайн главам оборонных ведомств НАТО и Украины договориться не удалось. Ожидаемый договор о поставке танков так и не был принят.