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Новый министр обороны ФРГ Писториус намерен посетить Украину

Политика
Новый министр обороны ФРГ Писториус намерен посетить Украину

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в скором времени планирует посетить Украину. Об этом он рассказал в интервью Bild am Sonntag.

Журналисты поинтересовались, куда именно Писториус отправится в свою первую рабочую поездку. Он не захотел отвечать прямо, поэтому указал, что подобная поездка еще не утверждена, однако несомненно она будет на Украине.

Писториус вспомнил о встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым на базе Рамштайн в пятницу, 20 января. Он назвал его открытым человеком, который якобы точно знает, чего хочет.

Впрочем, ни о чем на базе Рамштайн главам оборонных ведомств НАТО и Украины договориться не удалось. Ожидаемый договор о поставке танков так и не был принят.
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