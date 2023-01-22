Ксения Собчак рассказала о российских звездах на концерте Бейонсе в Дубае

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о российских звездах, которые побывали на концерте американской певицы Бейонсе в Дубае. Информацией журналистка поделилась в своем Telegram-канале.
В Дубае на днях состоялось открытие роскошного отеля Atlantis The Royal Hote. Светские мероприятия по этому случаю длились несколько дней. Российский певец Филипп Киркоров и телеведущий Иван Ургант постели вечеринку в пятницу, 20 января.
В субботу, 21 января, кульминацией праздника стал концерт Бейонсе, которая, по слухам, заработала за это выступление 24 млн долларов. Из российских звезд на выступление американской певицы пригласили фотомодель Викторию Лопыреву, блогера Иду Галич и светского обозревателя Евгению Милову. Собчак отметила, что ей не ясно, каким именно образом происходил выбор приглашенных звезд.