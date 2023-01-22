NYT: вопрос поставки танков Украине вызвал на Западе разногласия

Среди стран Запада наметились признаки нарастания разногласий из-за поставок военной техники Украине. Об этом сообщает New York Times.
Камнем преткновения стали танки западного производства. Они намного мощнее, чем боевые машины, которые ранее поставлялись.
Издание указывает на сопротивление Германии отправке танков немецкого производства Leopard Украине. В Берлине не хотят давать разрешение на их поставки. ФРГ также настаивала на том, чтобы США взяли инициативу поставок на себя, подчеркивает NYT.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы членов НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия не готова поставлять танки. При этом он назначил проверку данного типа вооружения для оценки решения в будущем.