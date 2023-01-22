NYT: тысячи американских военных останутся в Румынии еще на девять месяцев

Пентагон оставит несколько тысяч американских военных в Румынии на ближайшие девять месяцев. Об этом пишет издание New York Times.
В сообщении ведомства говорится, что база ВВС США в Румынии, на которой с прошлого лета находится четыре тысячи солдат, используется в качестве тренировочной площадки для сил НАТО в Восточной Европе. Сейчас Вашингтон планирует заменить 101-ю десантную дивизию другой бригадой.
Также сообщается, что в Румынию направлено военное руководство, включая генерала. Издание объясняет это тем, что в случае выхода конфликта на Украине за пределы страны могут потребоваться оперативные решения.