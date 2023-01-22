NYT: тысячи американских военных останутся в Румынии еще на девять месяцев

В сообщении ведомства говорится, что база ВВС США в Румынии, на которой с прошлого лета находится четыре тысячи солдат, используется в качестве тренировочной площадки для сил НАТО в Восточной Европе. Сейчас Вашингтон планирует заменить 101-ю десантную дивизию другой бригадой.