Фигуристка Зинина получила травму на Кубке Первого канала

Фигуристка Анастасия Зинина получила травму, упав в ходе проката короткой программы. Инцидент произошел на Кубке Первого канала, сообщает со ссылкой на знакомый с ситуацией источник РИА Новости.
Чтобы покинуть лед, травмированной фигуристке потребовалась посторонняя помощь. После Зинину отправили на обследование в больницу. Фигуристка имела проблемы с бедром перед Кубком Первого канала, отметил собеседник агентства.
Зинина тренируется под руководством Алексея Василевского в клубе «Армия фигурного катания». На Кубке Первого канала она выступает за команду «Нас не догонят». Капитаном коллектива стала Камила Валиева.