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Фигуристка Зинина получила травму на Кубке Первого канала

Спорт
Фигуристка Зинина получила травму на Кубке Первого канала

Фигуристка Анастасия Зинина получила травму, упав в ходе проката короткой программы. Инцидент произошел на Кубке Первого канала, сообщает со ссылкой на знакомый с ситуацией источник РИА Новости.

Чтобы покинуть лед, травмированной фигуристке потребовалась посторонняя помощь. После Зинину отправили на обследование в больницу. Фигуристка имела проблемы с бедром перед Кубком Первого канала, отметил собеседник агентства.

Зинина тренируется под руководством Алексея Василевского в клубе «Армия фигурного катания». На Кубке Первого канала она выступает за команду «Нас не догонят». Капитаном коллектива стала Камила Валиева.
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