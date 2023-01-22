«Октагон»: Монеточка попыталась продать квартиру в Москве за 30 млн рублей

Певица Монеточка (Елизавете Гырдымова, признана в России иноагентом) решила избавиться от двухкомнатной квартиры в Москве. Об этом сообщает «Октагон».
Квартира площадью 62 квадратных метра находится около Курского вокзала в Басманном районе Москвы. Жилье продается за 30 млн рублей, хотя в 2021 году объект стоил на 10 млн рублей дешевле. В описании квартиры указан дизайнерский ремонт.
Сначала цена продажи составляла 31 млн рублей, но позже была снижена. По состоянию на 21 января объявление снято.
Гырдымова с композитором Виктором Емелиным (Исаевым) покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Пара поселилась в Литве, а квартиру в Москве попыталась сдать. Цена аренды составляла 95 тыс. рублей за месяц.