«Октагон»: Монеточка попыталась продать квартиру в Москве за 30 млн рублей

Квартира площадью 62 квадратных метра находится около Курского вокзала в Басманном районе Москвы. Жилье продается за 30 млн рублей, хотя в 2021 году объект стоил на 10 млн рублей дешевле. В описании квартиры указан дизайнерский ремонт.