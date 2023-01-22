Певцов: сбежавшая Хаматова осознает свои ошибки и вернется в Россию

В интервью изданию «ФедералПресс» Певцов попытался оправдать поведение Хаматовой. Он указал, что знает ее с ранних лет и считает талантливой актрисой. По его мнению, артистка не до конца осознает всю важность антироссийских заявлений и поступков, которые она сделала, всю боль, причиненную ими русскому народу. Хаматова обязательно поймет свою ошибку и вернется.