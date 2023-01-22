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Украинские военные обстреляли из РСЗО район завода в Стаханове

Происшествия
Украинские военные обстреляли из РСЗО район завода в Стаханове

Вооруженные силы Украины обстреляли район Стахановского машиностроительного завода в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он рассказал, что ВСУ нанесли удар по городу Стаханов. Предположительно, обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Местные жители сообщили о пяти тяжелых прилетах в район Стахановского машзавода, указал он.

Полтора месяца назад в городе в результате удара ВСУ было разрушено здание гостиницы. Украинские войска выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня HIMARS.
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