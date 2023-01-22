Принстонский университет смоделировал пуск 300 ядерных ракет по США

Ученые из Принстонского университета провели эксперимент, в котором изучили реакцию людей на ядерный удар. Об этом сообщает Financial Times.
Участники мероприятия могли представить себя в роли президента США, которому следует ответить на запуск 300 ядерных ракет. Удар может быть превентивным — нацеленным на уничтожение американских шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами.
Противоракетная оборона США при этом не может уничтожить все ракеты. Атака способна унести жизни как минимум двух миллионов человек. В случае ответных действий она может привести к гибели от пяти до 45 миллионов человек. Ученые выяснили, что принятие важных решений в такого рода стрессовой ситуации является для человека «агонией».