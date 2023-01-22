Автоэксперт Ревин назвал хитрость для быстрого прогрева автомобиля зимой

Автомобильный эксперт Алексей Ревин рассказал, как прогреть автомобиль зимой быстро и без последствий. Советы специалиста приводит журнал «За рулем».
После запуска двигателя необходимо установить низкую скорость вращения электровентилятора, посоветовал Ревин. Увеличивать его скорость раньше времени не следует. Это все равно будет бесполезно, отметил автоэксперт.
Воздушный поток лучше с первых секунд направить на ветровое стекло. Так его прогрев будет постепенным, и стекло не лопнет от резкого перепада температур, добавил Ревин.
Кроме того, автоэксперт посоветовал сперва использовать систему рециркуляции. Так быстрее прогреется воздух в салоне автомобиля. Когда внутри станет тепло, лучше отключить рециркуляцию, иначе запотеют стекла, посоветовал Ревин.