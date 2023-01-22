Министр обороны Украины Резников: вертолет Sea King прибыл в качестве помощи от Лондона

Украина получила вертолет Sea King, отправленный Великобританией в качестве военной помощи. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников.
Глава ведомства указал, что техника прибыла «в свое новое королевство» у Черного моря. По его словам, Sea King станет мощным усилением для украинских ВМС.
Резников отметил, что сотрудничество Киева и Лондона продолжится. Он поблагодарил за помощь главу минобороны Великобритании Бена Уоллеса.
Ранее британский министр объявил о передаче вертолетов Украине. Он пообещал отправить Киеву три военных вертолета Sea King, снятых с вооружения.
Накануне глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что правительство страны отправит на Украину более двухсот единиц бронетехники. Она дополнит поставку четырнадцати танков Challenger 2.