Турецкие активисты сожгли флаг Швеции

Ранее шведское правительство и сотрудники правоохранительных органов разрешили лидеру ультраправой фракции «Жесткий курс» Расмусу Палудану сжечь Коран во время демонстрации у посольства Турции в Стокгольме. Перед этим он заявил, что хочет продемонстрировать Анкаре настоящую свободу слова.