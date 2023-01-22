Турецкие активисты сожгли флаг Швеции

Турецкие активисты сожгли шведский флаг. Демонстранты решили так ответить на сожжение Корана возле посольства.
«Однажды ночью мы внезапно приедем в Стокгольм!» — кричали участники акции.
Ранее шведское правительство и сотрудники правоохранительных органов разрешили лидеру ультраправой фракции «Жесткий курс» Расмусу Палудану сжечь Коран во время демонстрации у посольства Турции в Стокгольме. Перед этим он заявил, что хочет продемонстрировать Анкаре настоящую свободу слова.
Это не первая скандальная выходка Палудана. Недавно он повесил на фонарном столбе перед мэрией Стокгольма чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.