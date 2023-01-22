Минфин США столкнулся с трудностями при реализации потолка цен на российскую нефть

Установить потолок цен на российские нефтепродукты оказалось сложнее, чем ожидали на Западе, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее слова приводит агентство Reuters.
Со слов Йеллен, на Западе до сих пор не понимают, каким образом вообще они могут достичь своих целей. Министр финансов и сама признает, что все может пойти не по плану. Сейчас политик надеется на разработку набора ограничений, который позволит им успешно реализовать политику потолка цен.
Вместе с этим Йеллен признала необходимость обеспечения беспрерывных поставок дизельного топлива из России. Изменения в этой сфере Запад планирует ввести только со временем.