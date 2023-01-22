Минфин США столкнулся с трудностями при реализации потолка цен на российскую нефть

Со слов Йеллен, на Западе до сих пор не понимают, каким образом вообще они могут достичь своих целей. Министр финансов и сама признает, что все может пойти не по плану. Сейчас политик надеется на разработку набора ограничений, который позволит им успешно реализовать политику потолка цен.