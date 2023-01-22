Spiegel: Германия готова передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2

Официальный Берлин готов передать киевскому режиму лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2. Материал об этом опубликовало издание Spiegel со ссылкой на источники.
Германия готова взять эту технику из запасов вооруженных сил страны. По информации газеты, по документам у ФРГ имеется 312 танков различных модификаций. Из этого списка 19 единиц модели 2A5 подходят для направления Украине.
Сейчас бундесвер использует эти танки для имитации сил противника во время учений. В связи с этим такая поддержка киевского режима не существенно ослабит Германию. При этом наличие танков, которые подходят для передачи Украине, оказывает давление на немецкого министра обороны Бориса Писториуса.
Экс-министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт за неделю до ухода со своего поста запретила проводить инвентаризацию находящихся на вооружении немецкой армии танков Leopard, пишет Business Insider. В публикации говорится, что Ламбрехт опасалась усиления давления союзников на немецкого канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок тяжелых боевых машин Украине. Отмечается, что подсчет боеспособных танков мог быть расценен как готовность Берлина передать их ВСУ.