Spiegel: Германия готова передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2

Сейчас бундесвер использует эти танки для имитации сил противника во время учений. В связи с этим такая поддержка киевского режима не существенно ослабит Германию. При этом наличие танков, которые подходят для передачи Украине, оказывает давление на немецкого министра обороны Бориса Писториуса.