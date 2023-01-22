Десять пассажиров автобуса получили травмы в результате ДТП в Славянске-на-Кубани

Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с автобусом в Славянске-на-Кубани. Об инциденте сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Автомобиль «Ниссан» 21 января выезжал с прилегающей дороге на главную и не пропустил проезжающий мимо автобус. В итоге пострадали пассажиры общественного транспорта.
Предварительно, четверо человек доставлены в медучреждения, еще шестерым на месте была предоставлена помощь бригадой скорой помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.