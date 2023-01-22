Депутат Штрак-Циммерман: нерешительность Германии на Рамштайне вызвала смех у Путина

Нерешительность Германии в вопросе поставок танков Украине вызывает смех у президента России Владимира Путина. В этом уверен глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
В интервью изданию ZDF чиновник заявил, что после встречи контактной группы на базе Рамштайн Путин должен долго смеяться над нерешительностью Европы. Ведь никаких серьезных заявлений так и не было сделано. Депутат назвала это катастрофой для Запада.
Ранее на военной базе Рамштайн в Германии собрались главы оборонных ведомств стран НАТО. Целью встречи должен был стать договор о новых поставках тяжелой техники Украине, однако ни одного решения так и не было принято.