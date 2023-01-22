Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Самый титулованный футболист Дани Алвес в первый день в тюрьме почти ничего не ел

Общество
Самый титулованный футболист Дани Алвес в первый день в тюрьме почти ничего не ел

Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес провел первый день в тюрьме. Бразильский крайний защитник за решеткой практически ничего не ел.

Бывший футболист каталонской «Барселоны» в первый день в тюрьме ни с кем не контактировал. При этом Дани Алвес уважительно вел себя по отношению к сотрудникам колонии. Бразилец также не смог сделать ни одного звонка, потому что не знал номера наизусть.

Дани Алвес попал в тюрьму из-за подозрения в попытке изнасиловать девушку в ночном клубе. По словам жертвы, происшествие случилось в заведении в Барселоне. Футболист якобы засунул руку под ее нижнее белье.
дани алвес футбол тюрьма
Военкоры ФАН
Лучшие в аду