Самый титулованный футболист Дани Алвес в первый день в тюрьме почти ничего не ел

Бывший футболист каталонской «Барселоны» в первый день в тюрьме ни с кем не контактировал. При этом Дани Алвес уважительно вел себя по отношению к сотрудникам колонии. Бразилец также не смог сделать ни одного звонка, потому что не знал номера наизусть.