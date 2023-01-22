Замминистра инфраструктуры Украины Лозинского задержали по подозрению в хищениях

Исполняющий обязанности главы министерства инфраструктуры, общин и территорий Украины, заместитель министра Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении средств бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно данным украинских СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски и задержало Лозинского. Подчеркивается, что министерство оказывает полное содействие следователям.
Лозинского вскоре уволят с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение уже получил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.
И.о. министра подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке электрогенераторов. В ведомстве подтвердили данную информацию.