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Замминистра инфраструктуры Украины Лозинского задержали по подозрению в хищениях

Политика
Замминистра инфраструктуры Украины Лозинского задержали по подозрению в хищениях

Исполняющий обязанности главы министерства инфраструктуры, общин и территорий Украины, заместитель министра Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении средств бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным украинских СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски и задержало Лозинского. Подчеркивается, что министерство оказывает полное содействие следователям.

Лозинского вскоре уволят с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение уже получил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

И.о. министра подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке электрогенераторов. В ведомстве подтвердили данную информацию.
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