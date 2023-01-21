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Украинке Апанасенко не дали слово на конкурсе «Мисс Вселенная»

Шоу-бизнес
Украинке Апанасенко не дали слово на конкурсе «Мисс Вселенная»

Украинской конкурсантке Виктории Апанасенко не дали слово на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Орландо. Об этом девушка рассказала украинскому изданию КР.

Она сообщила, что во время вручения наград на цену пригласили всех, кроме нее. За день до финала ей предложили записать видео, которое потом и показали со сцены. Апанасенко считала, что это видео «тестовое».

Журналисты предположили, что украинку намеренно не пустили на сцену, опасаясь ее провокационных заявлений. Впрочем, Апанасенко и сама подтвердила, что хотела использовать сцену конкурса красоты для того, чтобы напомнить миру про конфликт на Украине.
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