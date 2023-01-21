Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

NYT узнала о подготовке самой значительной перемены в администрации Байдена

Политика
NYT узнала о подготовке самой значительной перемены в администрации Байдена

Глава аппарата администрации США Рон Клейн может уйти в отставку в ближайшие недели. О скорых кадровых переменах в Белом доме сообщает газета New York Times.

Это будет «самой значительной переменой» в администрации США при президенте Джо Байдене, отметили в издании. Источники NYT утверждают, что в окружении американского лидера пока не говорят, известен ли преемник Клейна. В издании считают, что сменить его может один из действующих министров.

Об отставке Клейна могут объявить уже после обращения Байдена к нации 7 февраля. По данным NYT, влияние чиновника очень велико. Он занимает должность главы аппарата Белого дома дольше своих предшественников в демократических администрациях США за последние полвека.
белый дом сша байден клейн
Военкоры ФАН
Лучшие в аду