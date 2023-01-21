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Кубанец сбил четырех подростков в станице Кущевская

Происшествия
Кубанец сбил четырех подростков в станице Кущевская

Мужчина совершил наезд на четырех подростков на пешеходном переходе в административном центре Кущевского района Краснодарского края. Информацию о происшествии предоставила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, 51-летний водитель управляя машиной «Хендэ» сбил четыре человека, не достигших совершеннолетия, во время движения по дороге по пешеходному переходу. Отмечается, что переход не был оборудован светофорами.

В результате ДТП подростки получили травмы различной степени тяжести. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавших в медицинское учреждение.
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