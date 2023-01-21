Россияне открыли большинство компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году

Число новых фирм с иностранным капиталом в прошлом году достигло рекордного с 2010 года значения. Больше всего таких компаний открыли граждане РФ, сообщает агентство Anadolu.
Всего в 2022 году в Турции было открыто 20 135 компаний с иностранным капиталом. С участием россиян открыто 1363 фирмы. Второе место заняли компании с участием иранских граждан (1300 фирм), третье – с участием немецкого капитала (484 компании).
Обычно иностранцы вкладывались в сферу оптовой торговли, сектор недвижимости, коммерческих и других услуг. В Стамбуле в 2022 году открыто 62% (12 462 фирмы) от всех новых компаний с иностранным участием. Также в тройку лидеров попали Анталья (1648 компаний) и Анкара (821 компаний).