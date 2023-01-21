Россияне открыли большинство компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году

Обычно иностранцы вкладывались в сферу оптовой торговли, сектор недвижимости, коммерческих и других услуг. В Стамбуле в 2022 году открыто 62% (12 462 фирмы) от всех новых компаний с иностранным участием. Также в тройку лидеров попали Анталья (1648 компаний) и Анкара (821 компаний).