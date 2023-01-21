Пушков призвал перестать недооценивать заявления западных политиков в Давосе

Член Совфеда указал, что Запад занят мобилизацией всех своих ресурсов для поддержания и укрепления своей гегемонии. Он отметил, что Давосский форум вот уже несколько десятилетий является местом формирования идеологии глобального либерального миропорядка, проецируемого на незападный мир.