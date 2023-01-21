Пушков призвал перестать недооценивать заявления западных политиков в Давосе

Российский сенатор Алексей Пушков предостерег от недооценки влияния западных политических институтов, в том числе — Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Член Совфеда указал, что Запад занят мобилизацией всех своих ресурсов для поддержания и укрепления своей гегемонии. Он отметил, что Давосский форум вот уже несколько десятилетий является местом формирования идеологии глобального либерального миропорядка, проецируемого на незападный мир.
Пушков подчеркнул, что считать это явления пустым весьма опрометчиво. По его словам, недооценка таких институтов является серьезной ошибкой, искажающей реальность и способность адекватно оценивать потенциал политических сил противника.