Власти Швеции разрешили сжечь Коран для поддержки «свободы слова»

Расмус Палудан не первый раз устраивает провокацию с сожжением Корана. Политик с датским и шведским гражданством в апреле 2022 года сжег священную книгу мусульман в нескольких городах, находясь под охраной около 100 полицейских, а также десяти сотрудников шведской разведки. В результате провокации массовые беспорядки прошли в Стокгольме, Мальме, Линчепинге, Норрчепинге и Эребру. В ходе столкновений пострадали 183 полицейских.