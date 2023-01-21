Власти Швеции разрешили сжечь Коран для поддержки «свободы слова»

Стокгольм, 21 января. Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в ходе акции протеста у посольства Турции в Стокгольме. Он получил на это официальное разрешение от полиции шведской столицы.
Перед исполнением провокации Расмус Палудан заявил, что хочет показать Турции настоящую свободу слова. Ранее он повесил перед Стокгольмской мэрией на фонарном столбе чучело турецкого президента Эрдогана. Перед новой провокацией Палудан получил разрешение правоохранительных органов на эту акцию.
«Наша конституция обеспечивает надежную защиту и ценность проведения демонстраций. Свобода слова имеет большое значение для нашего общества, и это было принято во внимание правоохранительными органами», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь шведской полиции Ула Естерлинг.
Сожжение священной книги мусульман было проведено Палуданом в поддержку курдов, которых турецкие власти требуют выдать для дальнейшего суда. Анкара обвиняет более 70 человек в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.
В знак протеста против демонстрации Анкара отменила запланированный на следующую неделю визит министра обороны скандинавской страны. Пол Йонсон должен был прилететь на встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром 27 января. Турция обвинила правительство Швеции в бездействии перед явной провокацией.
«Мне как министру иностранных дел было бы очень неуместно вмешиваться и настаивать, чтобы человеку не разрешили проводить демонстрацию», — заявил в ответ глава шведского МИД Тобиас Бильстрем.
Расмус Палудан не первый раз устраивает провокацию с сожжением Корана. Политик с датским и шведским гражданством в апреле 2022 года сжег священную книгу мусульман в нескольких городах, находясь под охраной около 100 полицейских, а также десяти сотрудников шведской разведки. В результате провокации массовые беспорядки прошли в Стокгольме, Мальме, Линчепинге, Норрчепинге и Эребру. В ходе столкновений пострадали 183 полицейских.
Партия «Жесткий курс» (Stram Kurs) известна своей исламофобной и националистической риторикой. Вся деятельность политического объединения связана с провокационными акциями ее бессменного лидера. Партия участвовала во всеобщих выборах в Дании в 2019 году, где она набрала 1,8% голосов, что ниже 2% избирательного порога.