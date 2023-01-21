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Перспективы НВП: на КИБЕР ФРОНТЕ Z рассказали о боевой подготовке новобранцев

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В субботу состоялся дискуссионный вечер КИБЕР ФРОНТА Z, на котором гости обсудили, как проходит начальная военная подготовка новобранцев, есть ли у этого направления перспективы и с какими проблемами сталкиваются инструкторы.

Участник боевых действий, волонтер с 2014 года, а также инструктор курса подготовки «СтаЯ» с позывным «Акела» рассказал, в каких еще направлениях развивается организация.

«Курс подготовки «СтаЯ» — это не только подготовка, это по сути целое движение. У нас очень сильно развито волонтерское крыло. Мы изготавливаем жизненно необходимые изделия для фронта, это — маскировочные сети, теплые вещи, стропы, носилки эвакуационные. Все это мы поставляем на фронт. С этим всем мы учим новых курсантов, военнослужащих, к обучению которых нас постоянно привлекают. Поставляем грузы, поддерживаем ребят на фронте, с которыми мы лично знакомы. И количество этих людей увеличивается постоянно», — рассказал «Акела» о курсах подготовки «СтаЯ».

Гости вечера также узнали, как пользоваться АК, для чего нужны окопы и как выбрать правильную экипировку.

Перспективы НВП: на КИБЕР ФРОНТЕ Z рассказали о боевой подготовке новобранцев
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