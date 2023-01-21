Фитнес-тренер Минжуренко дала три упражнения на развитие гибкости

Для правильной растяжки плечевого пояса необходимо взять ремень на уровне грудной клетки, чтобы между руками осталось расстояние ширины плеч. Далее нужно делать круговые движения, не сгибая локти. Для этого руки с натянутым между ними ремнем необходимо поднимать над головой и максимально заводить за спину, зафиксировать положение и вернуться в исходное.