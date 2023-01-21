Фитнес-тренер Минжуренко дала три упражнения на развитие гибкости

Фитнес-тренер Татьяна Минжуренко рассказала изданию «Чемпионат» о трех основных упражнениях для улучшения гибкости. Для них используется ремень.
Для правильной растяжки плечевого пояса необходимо взять ремень на уровне грудной клетки, чтобы между руками осталось расстояние ширины плеч. Далее нужно делать круговые движения, не сгибая локти. Для этого руки с натянутым между ними ремнем необходимо поднимать над головой и максимально заводить за спину, зафиксировать положение и вернуться в исходное.
Далее следует растяжка задней поверхности бедра. Ложимся на пол, берем ремень в руки и зацепляем им одну ногу, оставляя вторую на полу. Для упражнения ногу с ремнем нужно вытянуть кверху и полностью выпрямить. Далее следует выполнять покачивания вперед и назад.
Тренировка внутренней поверхности бедра использует то же положение, как и в предыдущем упражнении. Нужно опускать ногу с вытянутым ремнем вбок, до самого пола под углом 90 градусов. Затем следует делать махи ногой параллельно полу при помощи ремня.